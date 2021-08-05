Екатеринбург, 9 декабря, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Кинорежиссёр Никита Михалков не первый раз публично выступает с негативными оценками деятельности Ельцин Центра, расположенного в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации.

Knutulhu Здание Ельцин Центра

Руководство организации ранее не комментировало его высказывания, полагая, что любой гражданин страны может по любому вопросу обнародовать свою точку зрения. «При этом мы не раз с сожалением обращали внимание на то, что известный режиссер так ни разу и не побывал в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Такого рода критика вписывается в известную традицию: «Я Пастернака не читал, но осуждаю». Заметим, что другие известные люди, которые в отличие от Михалкова бывали в Ельцин Центре, в других программах на том же телеканале «Россия» не раз выступали с принципиально иными оценками его работы», — заявили в организации.

В президентском центре Бориса Ельцина также напомнили, что его попечительский совет возглавляет руководитель Администрации президента России, а работа Ельцин Центра целиком соответствует российскому законодательству и уставным задачам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Никита Михалков 9 декабря вновь обрушился с критикой на Ельцин Центр. Он считает, что организация представляет необъективную оценку истории России и ежедневно разрушает национальное самосознание сотен детей.