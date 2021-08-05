Ельцин Центр ответил на критику Никиты Михалкова
Екатеринбург, 9 декабря, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Кинорежиссёр Никита Михалков не первый раз публично выступает с негативными оценками деятельности Ельцин Центра, расположенного в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации.
Руководство организации ранее не комментировало его высказывания, полагая, что любой гражданин страны может по любому вопросу обнародовать свою точку зрения. «При этом мы не раз с сожалением обращали внимание на то, что известный режиссер так ни разу и не побывал в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Такого рода критика вписывается в известную традицию: «Я Пастернака не читал, но осуждаю». Заметим, что другие известные люди, которые в отличие от Михалкова бывали в Ельцин Центре, в других программах на том же телеканале «Россия» не раз выступали с принципиально иными оценками его работы», — заявили в организации.
В президентском центре Бориса Ельцина также напомнили, что его попечительский совет возглавляет руководитель Администрации президента России, а работа Ельцин Центра целиком соответствует российскому законодательству и уставным задачам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Никита Михалков 9 декабря вновь обрушился с критикой на Ельцин Центр. Он считает, что организация представляет необъективную оценку истории России и ежедневно разрушает национальное самосознание сотен детей.