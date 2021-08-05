Каракас, 5 августа, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Цифровой боливар вводится в обращение в Венесуэле с октября, сообщили 5 августа в пресс-службе ЦБ республики.

Banco central de Venezuela Венесуэльские боливары

Его курс по отношению к боливару будет 1:1 000 000. Это не повлияет на стоимость нацвалюты, добавили в банке. Цифровая валюта вводится для удобства, а обычный боливар будут продолжать выпускать.

Напомним, на сегодня официальный курс боливара составляет 4 026 194 к $1.