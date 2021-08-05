Сеул, , 19:54 — REGNUM Правительство Южной Кореи объявило о намерении организовать онлайн-видеотрансляцию со спорных с Японией островов Лианкур (они же Токто по-корейски и Такэсима по-японски), передаёт 5 августа ИА «Красная весна».

По сообщению министерства океанов и рыболовства Южной Кореи, видеотрансляция в реальном времени будет осуществляться на информационном веб-сайте острова, она станет доступна уже с пятницы, 6 августа.

Как заявили в корейском министерстве, видеотрансляция должна повысить интерес людей к островам, а также позволит информировать потенциальных посетителей островов о местных погодных условиях.

Министерство иностранных дел Японии уже выразило протест посольству Южной Кореи в Токио. Начальник бюро по делам Азии и Океании Такэхиро Фунакоси назвал действия Южной Кореи неприемлемыми и вызывающими крайнее сожаление и призвал Сеул отказаться от данного проекта.

Напомним, после окончания Второй мировой войны небольшие острова в Японском море находятся под контролем Южной Кореи, однако Япония оспаривает суверенитет над ними, заявляя, что Южная Корея незаконно их оккупировала.