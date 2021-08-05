Бишкек, , 19:53 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии сегодня, 5 августа, рассмотрел ходатайство об ужесточении меры пресечения экс-депутату Равшану Джеенбекову.

Гособвинение попросило судебный орган отправить его в следственный изолятор за нарушение условий домашнего ареста.

По словам прокурора, Джеенбеков выезжал за пределы города Бишкека, в котором он проживает.

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Однако адвокат экс-чиновника настаивает на том, что было зафиксировано только одно нарушение, допущенное его подзащитным — он вышел из дома после 22:00 и ушел на прогулку в расположенный возле его дома сквер.

В итоге судья Азирет Медеров вынес постановление об изменении меру пресечения в отношении Равшана Джеенбекова с домашнего ареста на взятие под стражу и водворение в СИЗО до октября 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что бывший депутат республиканского парламента Равшан Жээнбеков фигурирует в качестве обвиняемого в уголовном деле о событиях в селе Кой-Таш. Последние годы Жээнбеков находился в оппозиции к властям страны.

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