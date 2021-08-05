Лос-Анджелес, США, 5 августа, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Disney Plus продлил сериал «Звёздные войны: Бракованная партия» на второй сезон. Об этом 5 августа сообщает портал Deadline.

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Президент Disney Plus Майкл Полл сообщил, что поклонникам франшизы понравились «экшн и драма» первого сезона шоу. Премьера продолжения «Бракованной партии» состоится в 2022 году.

Напомним, первый эпизод первого сезона сериала Disney Plus показал 2 мая 2021 года, последнюю 16-юсерию пользователи сервиса увидят 13 августа 2021-го. В центре повествования находятся клоны Охотник, Эхо, Тех и Крушила из экспериментальной партии, которые не попали под действие чипов во время «Приказа 66» (во вселенной «Звездных войн» приказ объявил джедаев изменниками).