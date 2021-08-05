Бишкек, 5 августа, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров поручил министерству внутренних дел совместно подготовить законопроект о наделении полномочиями участковых милиционеров правом выявлять экономические нарушения, допущенные бизнесом.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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В милицейском ведомстве отмечают, что для выполнения этого поручения придется внести изменения в целый ряд законов. Поэтому службе общественной безопасности МВД пришлось сформировать межведомственную рабочую группу, которая занялась данной проблемой.

Теперь перед членами рабочей группы стоит задача разработать правовые акты по повышению статуса участковых, чтобы они могли заняться выявлением нарушений в лицензионном, разрешительном и иных направлениях экономической сферы.

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