Нью-Йорк, США, 5 августа, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Продюсер сериалов «Звёздный путь» Алекс Куртцман намекнул, что потоковый сервис Paramount Plus и компания ViacomCBS планируют выпустить несколько новых сериалов на основе франшизы. Об этом 5 августа сообщает портал Screen Rant.

CBS.com Star Trek: Discovery, постер

В очередном интервью продюсер сказал, что в производстве находится шоу «Секция 31» (Section 31), сюжет которого расскажет об академии Звёздного флота. Он не стал раскрывать подробности, лишь сообщил, что этот сериал будет ориентирован на молодую аудиторию.

«Я думаю, что мы только начинаем. Нам нужно гораздо больше», — сказал Куртцман, когда его спросили о том, сколько ещё новых шоу могут увидеть в ближайшие годы поклонники «Звёздного пути».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Алекс Куртцман заключил новый контракт с телеканалом CBS на сумму $150 млн. Ранее продюсер работал над сериалами «Звёздный путь: Дискавери» и «Звёздный путь: Пикар».