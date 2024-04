Лондон, 5 августа, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Со-фронтмен британской рок-группы The Libertines Карл Барат объявил о планах открыть собственную кофейню в городе Маргит, Юго-Восточная Англия, этим летом. Об этом сообщил NME. Гитарист The Libertines присоединится к ресторатору Гиззи Эрскину и музыканту Эди Лэнгли в создании кофейни под названием «LOVE café», которое впервые откроет свои двери в конце августа. Кафе расположено на верхнем этаже нового концертного зала участников The Libertines «Justine's», который также откроется через несколько недель.

Цитата из к/ф «Касабланка». реж Майкл Кёртиц. 1942. США У кафе

Напомним, что ранее The Libertines исполнили песню ска-группы The Specials с их вокалистом Терри Холлом во время их концерта в Ковентри 1 августа.