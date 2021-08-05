Ереван, 5 августа, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Группа российских пограничников размещена на территории Армении, где ведутся строительные работы, сообщили 5 августа в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

Константин Зефиров. Пограничник с собакой. 1938

Минобороны Армении уточнило, что российские пограничники находятся в посёлке Воскепар (Тавушская область, граничащая с Азербайджаном), где идут «строительные работы по организации тыловой поддержки»: здесь строятся помещения для пограничников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля глава правительства Армении Никол Пашинян указал на нестабильную ситуацию на границе с Азербайджаном и предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль всей границы.

Также он сказал, что надо вдоль всей границы с Азербайджаном разместить опорные пункты российских пограничников, чтобы исключить возможность военных столкновений, когда будут проводиться демаркация и делимитация границы.