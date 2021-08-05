Екатеринбург, 5 августа, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ко Дню строителя разработали туристический маршрут. Об этом сообщили журналистам в «Уральском объединении строителей».

kov09 Екатеринбург

Жители города и туристы могут прогуляться по Юго-Западному району города виртуально либо реально, с аудиогидом. Каждый из кварталов, построенных в 1960-х — 1980-х годах, стал своего рода музейной витриной, выполненной экспериментальной манере. Жителям и гостям города покажут историю высотного домостроения советского Свердловска, примеры построек, а аудиогид назовёт имена конкретных строителей, а также приведёт их биографии и расскажет о технологиях возведения жилья.

Всего маршрут состоит из 25 объектов. Все желающие смогут узнать, как огромный торфяник превратился в один из самых развитых районов города, как Борис Ельцин смонтировал 75-квартирный дом за пять дней, почему для строительства медгородка использовали взрывчатку и т.д.

Маршрут для самостоятельного путешествия называется «Живые дома Урала» и создаётся активистами уже несколько лет. Всего он насчитывает 150 разных зданий в шести городах Урала и уже входит в книгу рекордов России как самый длинное путешествие по местам, связанное с историей дореволюционного и современного строительства. Отметим, День строителя будет отмечаться 8 августа.