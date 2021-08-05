Москва, 5 августа, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Комик Алексей Щербаков появится в новом сезоне стэндап-шоу «Открытый микрофон» на телеканале «ТНТ». Об этом 5 августа сообщает издание «Канобу».

Микрофон

По данным издания, комик станет наставником в шестом сезоне проекта. «Я уже был судьей в «Comedy Баттл», теперь вот пришёл в «Микрофон». Но в «Баттле» ты просто можешь пропустить дальше человека, который понравился, а, если ты наставник в «Открытом микрофоне», то уже понимаешь, что потом дальше с человеком ещё работать», — говорит о шоу Щербаков.

ИА REGNUM напоминает, что шестой сезон шоу «Открытый микрофон» начнётся с 13 августа. В проекте малоизвестные стендап-комики борются за возможность попасть в основной состав комедийного шоу Stand Up на ТНТ.