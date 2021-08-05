Москва, 5 августа, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках во третьей декаде июля выросла до 5,55%. Об этом сообщает 5 августа пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Во второй декаде июля средняя максимальная ставка составляла 5,46%, в первой декаде — 5,3%.

К настоящему времени показатель достиг максимального значения с конца января 2020 года, когда он составлял 5,76%, после чего последовательно снижался. До рекордно низкого значения в 4,33% он опускался в начале октября 2020 года.

Как уточнили в ЦБ, средняя максимальная ставка рассчитана на основе показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.