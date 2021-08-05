Во Франции разбился легкомоторный самолет. Погибли люди
Париж, 5 августа, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате катастрофы туристического легкомоторного самолета во Франции, сообщает 5 августа радиостанция France Info.
Sledcom.ru
На месте авиакатастрофы
Кроме троих погибших, ещё один человек серьезно пострадал, он в тяжёлом состоянии.
Самолёт потерпел крушение во французском департаменте Савойя около 16:00 мск. На земле самолёт загорелся.
Причины катастрофы пока не известны. Начато расследование.