Вашингтон, 5 августа, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Издатель Saber Interactive и Студия Boss Team Games отложили релиз многопользовательской игры игры Evil Dead: The Game. Об этом 5 августа сообщает портал Gematsu.

Ужас

Разработчики планировали выпустить игру до конца 2021 года, сейчас они сообщили, что решили перенести релиз на февраль 2022-го. Boss Team Games пояснила, что ей нужно больше времени для доработки Evil Dead: The Game, поблагодарила поклонников франшизы за «понимание и поддержку» и предложила им следить за новостями.

Напомним, авторы Evil Dead: The Game представили игру в рамках церемонии награждения The Game Awards 2020. В её основу ляжет серия комедийных фильмов ужасов «Зловещие мертвецы».