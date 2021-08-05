Ярославль, 5 августа, 2021, 19:17 — ИА Регнум. В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего ремонта дороги «Карабиха — Введенье». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СКР.

Дорога Карабиха — Введенье весной 2021 года

Ремонт дороги стоил почти 40 миллионов рублей. Акт о приемке работ был подписан осенью 2020 года, а следующей же весной на дороге вновь появились ухабы и выбоины. Как сообщал тогда Иа Ре областные власти связали образование пучин на дороге с несанкционированным прохождением по трассе тяжелой техники.

Но в следственном комитете посчитали, что нарушены права жителей и возбудили уголовное дело.

«Следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) по факту нарушения прав жителей Ярославской области, связанных с состоянием дороги от деревни Шепелево. В рамках уголовного дела следователями будут подробно изучены обстоятельства и причины произошедшего, и будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Дорога ремонтировалась за счет средств областного бюджета, в рамках областной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области». Заказчиком работ выступала ГКУ «Ярдорслужба», а подрядчиком АО «Ярдормост».

"По окончании ремонта между организацией, выполняющей функции государственного заказчика и организацией, выполнявшей ремонт в рамках заключенного государственного контракта, был подписан акт приемки законченного ремонтом объекта. Однако в мае текущего года на участке протяженностью 6 км 600 м от деревни Шепелево указанной автодороги были выявлены многочисленные дефекты дорожного полотна в виде ухабов, мелких ям и продавливания грунта. Наличие повреждений дорожного полотна свидетельствует о том, что ремонт был выполнен ненадлежащим образом», — пояснили в СКР.

В ведомстве также напомнили, что проверка по факту некачественно проведенного ремонта началась по распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.