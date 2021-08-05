Москва, 5 августа, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Сообщения датских СМИ о том, что российский атомный подводный ракетоносец «Орел» потерял ход в проливе Каттегат, не соответствуют действительности, сообщает 5 августа источник в Вооруженных силах РФ.

Mil.ru Учения АПЛ в Баренцевом море

По его утверждению, атомный подводный ракетоносец «Орёл» прошел проливы в штатном режиме вместе с отрядом кораблей Северного флота.

Напомним, ранее датские СМИ сообщили об аварии ходовой части российской АПЛ возле датского острова Сейерё в проливе Каттегат. По их утверждению, 30 июля АПЛ «Орёл», шедшую через пролив в надводном положении, начало сносить к острову. В итоге российские моряки справились с ситуацией самостоятельно и подлодка легла на прежний курс.

По версии датских СМИ, ВМС Дании вели переговоры с находившимся близ Сейерё большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» и предлагали свою помощь.