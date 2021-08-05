Новосибирск, 5 августа, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Три-пять крупных городов — научно-промышленных центров — нужно построить в Сибири, заявил 5 августа российский министр обороны Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

Глеб Богданов. Хирурги Сибири. 1971

Шойгу «Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300−500 тысяч, лучше — до миллиона человек».

Он добавил, что эти города нужно создать под «ту или иную сферу деятельности». Шойгу напомнил, что в «позднем» Советском Союзе были подобные планы, но этот проект реализовать не успели.