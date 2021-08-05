Москва, 5 августа, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Блогер Катя Адушкина рассказала подписчикам о расставании со своим парнем. Она опубликовала пост на эту тему в своём Instagram-аккаунте 5 августа.

Thread.zalora.com.tw Расставание

https://www.instagram.com/p/CSMLMtdjbSX/

«Мы с Сёмой расстались после трёх лет отношений», — написала блогер, опубликовав видео, на котором она плачет. «Мы просто встретились и приняли такое решение. Никаких ссор, интриг и расследований. Всё спокойно, обоюдно, по-взрослому», — объяснила Адушкина, поблагодарив бывшего молодого человека за «лучшие отношения».

Ранее Катя Адушкина купила своей матери автомобиль. В качестве подарка она приобрела модель BMW X6, стоимость которой оценивается не менее чем в 7 млн рублей.