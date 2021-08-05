Бишкек, 5 августа, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Правительство Японии предоставит властям Киргизии 298 млн йен (около 199 млн рублей) на реализацию «Проекта по обеспечению качественного образования для детей, пострадавших от коронавирусной инфекции». Об этом сообщили в японском посольстве сегодня, 5 августа.

Fullhdoboi.ru Япония

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Отмечается, что эти деньги должны будут потратить на оказание поддержки в безопасном возобновлении образовательного процесса в 460 школах Киргизии.

Ожидается, что в рамках проекта около 200 тысяч школьников и 10 тысяч учителей по всей республике получат доступ к оборудованию для профилактики инфекций и улучшат гигиенические навыки, а также около 20 тысяч школьников, не имевших доступа к онлайн-обучению в период пандемии, улучшат успеваемость за счет дополнительных обучающих программ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в министерстве образования и науки Киргизии официально заявили о том, что более 34 тысяч киргизстанских школьников не могут полноценно проходить дистанционное обучение, введенное из-за закрытия школ по причине пандемии коронавируса.

В ведомстве отметили, что у 30 тысяч учащихся нет смартфонов, с помощью которых они могли бы держать обратную связь с учителями, а еще у 4 тысяч отсутствуют даже телевизоры, чтобы смотреть видеолекции на центральных киргизских телеканалах.