Вашингтон, 5 августа, 2021, 19:08 — ИА Регнум. На основе сатирического анимационного сериала для взрослых «Южный парк» будет выпущена видеоигра. Об этом 5 августа сообщает агентство Bloomberg.

Цитата из м/ф «Южный парк». реж Трей Паркер, Эрик Сточ, Мэтт Стоун. 1997. США «Южный парк»

Создатели шоу Трей Паркер и Мэтт Стоун подписали с телекомпанией Viacom CBS новый контракт на сумму $900 млн. Отмечается, что средства будут инвестированы в различные проекты, в том числе в создание трёхмерной видеоигры, действие которой будет происходить во вселенной «Южного парка».

Пока нет информации о том, какая студия займётся её разработкой. Редакция портала Wccftech предположила, что «на этот раз это будет не Ubisoft».

Напомним, первый эпизод мультсериала «Южный парк» вышел в эфире кабельного канала Comedy Central 13 августа 1997 года. Главными героями шоу являются школьники Эрик Картман, Стэнли Марш, Кайл Брофловски, Кеннет Маккормик и Леопольд Стотч, проживающие в вымышленном городе штата Колорадо Саут-Парк.