Салехард, 5 августа, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Салехарде перед судом предстанет 15-летний подросток из Орловской области за кражу денег с банковского счёта. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

40.мвд.рф Банковская операция

По данным следствия, в августе 2020 года подросток решил заказать товары в интернет-магазине за чужой счёт. Подыскал на сайте объявлений заявку, размещённую жительницей города Салехарда. Юноша путём интернет-переписки предложил женщине приобрести у него заказанную на сайте сумку, перенаправив ей сгенерированную ссылку. Заказчица, перейдя по ней, ввела сведения своей банковской карты. Получив свободный доступ к счёту потерпевшей, обвиняемый выбрал понравившиеся ему товары в интернет-магазине, и оплатил их её деньгами на сумму более семи тысяч рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Родители подростка возместили ущерб потерпевшей. А юноша попал на скамью подсудимых.