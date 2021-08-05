Глазго, Великобритания, 5 августа 2021, 21:43 — REGNUM Молодежная конференция ООН по климату (COY16) пройдет в Глазго накануне СОР26
Университет Стратклайда в Глазго станет местом проведения крупнейшего в мире ежегодного собрания молодежи, посвященного изменению климата. Об этом сообщается на сайте университета 2 августа 2021 г.
Собрание будет называться Молодежная конференция ООН по изменению климата (COY16), которая организована в партнерстве со студенческой ассоциацией Университета Strath Union.
Мероприятие состоится в октябре 2021 года, в преддверии Конференции сторон по климату COP26 в Глазго, запланированной на ноябрь 2021 года.
COY16 была придумана для того, чтобы подготовить молодых людей к их участию в COP26. Это должно гарантировать, что голос молодежи будет услышан. Мероприятие в Университете Стратклайда посетят делегаты со всего мира.
В 2021 году COY исполнилось 16 лет, и эта конференция анонсируется как самое значительное молодежное собрание, способное напрямую влиять на переговоры ООН по климату. Одним из основных результатов COY16 является составленный участниками программный документ, который будет рассматриваться членами COP26 как часть переговорного процесса.
Цель молодежной конференции — посредством семинаров, культурных мероприятий и политических семинаров сформировать всемирную сеть людей, принимающих решения в области изменения климата.
Профессор Джим Макдональд, проректор Университета Стратклайда так отреагировал на решение сделать Университет центром проведения COY16:
Президент Strath Union, Кайла-Меган Бернс, заявила следующее:
COY16 будет проходить с 28 по 31 октября в новом корпусе, стоимость строительства которого составила 60 млн фунтов стерлингов и который откроется как раз к началу конференции. Университет Стратклайда входит в число ведущих университетов мира, чья научная деятельность направлена на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.