Глазго, Великобритания, 5 августа, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Молодежная конференция ООН по климату (COY16) пройдет в Глазго накануне СОР26

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Университет Стратклайда в Глазго станет местом проведения крупнейшего в мире ежегодного собрания молодежи, посвященного изменению климата. Об этом сообщается на сайте университета 2 августа 2021 г.

Собрание будет называться Молодежная конференция ООН по изменению климата (COY16), которая организована в партнерстве со студенческой ассоциацией Университета Strath Union.

Мероприятие состоится в октябре 2021 года, в преддверии Конференции сторон по климату COP26 в Глазго, запланированной на ноябрь 2021 года.

COY16 была придумана для того, чтобы подготовить молодых людей к их участию в COP26. Это должно гарантировать, что голос молодежи будет услышан. Мероприятие в Университете Стратклайда посетят делегаты со всего мира.

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В 2021 году COY исполнилось 16 лет, и эта конференция анонсируется как самое значительное молодежное собрание, способное напрямую влиять на переговоры ООН по климату. Одним из основных результатов COY16 является составленный участниками программный документ, который будет рассматриваться членами COP26 как часть переговорного процесса.

Цель молодежной конференции — посредством семинаров, культурных мероприятий и политических семинаров сформировать всемирную сеть людей, принимающих решения в области изменения климата.

Профессор Джим Макдональд, проректор Университета Стратклайда так отреагировал на решение сделать Университет центром проведения COY16:

«Я рад, что Университет Стратклайда стал официальным местом проведения Молодежной конференции в этом году. Цели конференции хорошо отражают наше позиционирование как ведущего международного технологического университета, стремящегося быть социально прогрессивным. Студенты и молодые люди должны вдохновлять послов устойчивого развития. Действия и результаты COY16 имеют решающее значение для переговоров на COP26, и Университет гордится тем, что играет свою роль в этом значительном вкладе в реализацию COP26».

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Президент Strath Union, Кайла-Меган Бернс, заявила следующее:

«Климатическая справедливость остается для нас главным приоритетом в обеспечении более светлого и многообещающего устойчивого будущего. Мы рады быть частью COY и предоставляем студентам ключевые возможности для участия в этих важных обсуждениях на таком высоком уровне. Мы продолжим считать себя и Университет ответственными за нашу роль в климатическом кризисе и будем вдохновлять студентов на построение лучшего общества как части гораздо более широкого глобального сообщества».

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COY16 будет проходить с 28 по 31 октября в новом корпусе, стоимость строительства которого составила 60 млн фунтов стерлингов и который откроется как раз к началу конференции. Университет Стратклайда входит в число ведущих университетов мира, чья научная деятельность направлена на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.