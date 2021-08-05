Атланта, США, 5 августа, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст запустил еще одну прямую трансляцию в преддверии премьера своего нового студийного альбома «Donda», который должен быть представлен на стадионе Mercedes-Benz в Атланте, штат Джорджия. Об этом сообщает пресс-служба cервиса Apple Music, на котором проходит эфир.

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

Уэст запустил стрим с часами, отсчитывающими время до пятничного полудня, 6 августа, когда альбом должен официально появится на всех стриминговых площадках в свободном доступе.

https://twitter.com/AppleMusic/status/1423147908136939520

Напомним, что первоначально «Donda» должен был выйти 23 июля после аналогичного прямого эфира 22 июля. Но Уэст отложил релиз на 6 августа с целью доработать материал. Рэпер временно поселился в Атланте, где заканчивал работу над альбомом.