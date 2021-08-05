Варшава, , 18:55 — REGNUM Самая крупная группа нелегальных мигрантов задержана на границе Польши и Белоруссии, сообщает 5 августа польская Пограничная служба.

Нелегальные мигранты на венгерско-сербской границе Gémes Sándor/SzomSzed

Отмечено, что это первый случай, когда за один день 62 человека пытались незаконно перейти границу.

«Сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 62 человека за незаконное пересечение польско-белорусской границы», — указано в сообщении.

Уточняется, что группа состоит из 41 мужчины, восьми женщин и 13 детей. Среди них 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и один гражданин Камеруна.

Кроме того, вместе с ними за пособничество в незаконном пересечении границы задержан один гражданин Украины.

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