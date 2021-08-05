Санкт-Петербург, 5 августа, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Разработчики социальной сети «ВКонтакте» анонсировали отдельное приложение для видеозвонков на ПК — конкурента сервиса Zoom. Об этом 5 августа пишет издание «Канобу».

VK.com Логотип «Вконтакте»

По данным издания, пользователям будущего приложения не обязательно иметь аккаунт во «ВКонтакте». В новом сервисе не будет ограничений по времени на видеозвонки, также их можно будет записывать и даже транслировать на личной странице в соцсети.

Добавим, что дата выхода приложения пока неизвестна. Название также остаётся в тайне.