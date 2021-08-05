Брайтон, Великобритания, 5 августа, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Британский рок-коллектив Royal Blood был объявлен последним хедлайнером серии сентябрьских концертов Eden Sessions, сообщает официальный аккаунт мероприятия в инстаграме.

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

На сентябрьских концертах в Корнуолле также будут представлены живые выступления на открытом воздухе от таких исполнителей, как IDLES, Snow Patrol и Бен Говард.

https://www.instagram.com/p/CSMLS7vM-BY/

Напомним, что в апреле этого года коллектив выпустил свой третий студийный альбом под названием «Typhoons».