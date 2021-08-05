Глазго, Великобритания, , 21:43 — REGNUM Немногим более половины стран мира представили свои обновленные планы действий по борьбе с изменением климата в преддверии решающего саммита по климату в Глазго в ноябре 2021 года. В связи с этим Великобритания решительно настаивает на том, чтобы такие страны, как Китай и Индия, опубликовали планы декарбонизации как можно скорее.

Климат

Индии незачем спешить с дакарбонизацией (сс) BANITAtour

Об этом сообщает информационный портал EDIE, специализирующийся на устойчивом развитии, энергетике и окружающей среде, 2 августа 2021 года.

Ожидается, что в качестве принимающей стороны конференции COP26 Великобритания будет оказывать давление на другие страны с тем, чтобы они представили новые планы действий по борьбе с изменением климата.

В прошлую пятницу, 30 июля 2021, года наступила крайняя дата для подачи новых или обновленных Национальных определяемых вкладов (NDC) в Парижское соглашение. Эти обязательства показывают временные рамки необходимой декарбонизации, которые способствуют достижению целевого показателя повышения температуры планеты на 2 °C или 1,5°C согласно глобальному климатическому соглашению.

Организаторы Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата подтвердили, что они получили новые или обновленные NDC от 110 из 197 стран, признанных ООН. Хотя это на 35 заявок больше по сравнению с концом 2020 года, только 58% стран мира уложились в этот крайний срок.

Эти новые обязательства будут включены в новый сводный отчет, который будет выпущен перед СОР26 и обеспечит оценку глобальных усилий по борьбе с климатическим кризисом. Текущие данные ООН показывают, что, мир приближается к потеплению на 3 °C.

Отдельные данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) также предупреждают, что выбросы должны быть сокращены как минимум на 45% к 2030 году по сравнению с уровнями 2010 года, чтобы мир встал на путь смягчения наихудших последствий климатического кризиса.

Новые или обновленные NDC были выпущены в Израиле, Шри-Ланке, Сьерра-Леоне, Нигерии, Намибии, Малайзии и Малави. Китай и Индия не торопятся со своими обновлениями.

Отвечая на вопрос о сроках предоставления планов, исполнительный секретарь Конференции Патрисия Эспиноза заявила:

Патрисии Эспиносы Кантельяно Securityconference.org

«Сокращение выбросов должно быть последовательным, кумулятивным процессом. Я призываю те страны, которые не смогли уложиться в этот срок, удвоить свои усилия и выполнить свое обязательство по Парижскому соглашению продлить или обновить свои NDC. Я также призываю тех, кто представил свои NDC, продолжать повышать уровень своих целей. Тем самым они внесут свой вклад в сохранение нашей планеты и благополучие людей во всем мире».

Ожидается, что страны будут представлять новые NDC каждые пять лет в соответствии с условиями Парижского соглашения.

Великобритания уже представила обновленный NDC перед СОР26. Правительство Великобритании будет стремиться сократить выбросы на 68% к 2030 году, а в соответствии с Шестым углеродным бюджетом национальные выбросы будут сокращены на 78% к 2035 году.

В период с 2015 по 2019 год страны-члены G20, куда входит и Великобритания, совместно выделили более $3,3 трлн в качестве субсидий для секторов производства нефти, угля, газа и ископаемого топлива, что несовместимо с Парижским соглашением.

Двойные стандарты декарбонизации Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом говорится в новом крупном отчете Bloomberg NEF и Bloomberg Philanthropies, озаглавленном «Справочник по климатической политике». Оцениваемая политика состоит из трёх пунктов: постепенное прекращение финансовой поддержки ископаемого топлива, установление цены на выбросы углерода и поощрение раскрытия информации о климатических рисках. Было признано, что из стран G20 только Франция и Италия добились хорошего прогресса во всех трех отношениях.

Особую тревогу у адептов климатического алармизма вызывает отсутствие прогресса в прекращении финансовой поддержки ископаемого топлива. В отчете подчеркивается тот факт, что прямая поддержка ископаемого топлива правительствами G20 в 2019 году превысила $636 млрд, что всего на 10% меньше, чем после ратификации Парижского соглашения в 2015 году.

Читайте ранее в этом сюжете: COP26 сократит свой углеродный след, отказавшись от авиапоставок продуктов