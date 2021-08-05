Копенгаген, , 19:02 — REGNUM О временной потере хода 30 июля российским атомным ракетоносцем «Орёл» в проливе Каттегат сообщили служащие ВМС Дании.

АПЛ «Орел» ВМФ России

По данным The Barents Observer, ход был потерян возле острова Сейерё. Лодку стало сносить в сторону острова, когда она находилась в полутора километрах от Сейерё.

Военные утверждают, что вели на эту тему переговоры с экипажем корабля «Вице-адмирал Кулаков». Данные не подтверждены российской стороной.

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