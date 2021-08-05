Датские военные заявили, что АПЛ «Орёл» потеряла ход в проливе Каттегат
Копенгаген, 5 августа, 2021, 19:02 — ИА Регнум. О временной потере хода 30 июля российским атомным ракетоносцем «Орёл» в проливе Каттегат сообщили служащие ВМС Дании.
ВМФ России
АПЛ «Орел»
По данным The Barents Observer, ход был потерян возле острова Сейерё. Лодку стало сносить в сторону острова, когда она находилась в полутора километрах от Сейерё.
Военные утверждают, что вели на эту тему переговоры с экипажем корабля «Вице-адмирал Кулаков». Данные не подтверждены российской стороной.