Подгорица, 5 августа, 2021, 18:37 — ИА Регнум. С понедельника, 9 июля, рестораторы Черногории объявили о митингах протеста всех предприятий общественного питания в связи с последними эпидемиологическими мерами, принятыми органами здравоохранения на местах.

Алена Соколова ИА REGNUM Кафе

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Владельцы кафе и ресторанов не согласны с тем, что внутри их заведений могут находиться люди только с тестами или сертификатами о вакцинации.

«Мы неоднократно обращались к правительству Черногории с призывом исправить нынешние меры, поскольку они носят дискриминационный характер», — говорится в заявлении.

Они отмечают, что от 25 до 30 тысяч человек, занятых в этом секторе, живут за счет общественного питания, и что намного больше людей косвенно зависят от этой отрасли экономики.