Москва, 5 августа, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Тему совместных усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудили по телефону президенты России и Эквадора Владимир Путин и Гильермо Лассо, сообщили 5 августа в пресс-службе Кремля.

Premier.gov.ru Владимир Путин говорит по телефону

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Главы государств выразили намерение сделать российско-эквадорское сотрудничество в политической, торгово-экономической и других сферах более плотным. «Рассмотрены также вопросы совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — сообщили в Кремле.

Президент России поздравил коллегу с Днём независимости Эквадора, который республика будет праздновать 10 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти Эквадора одобрили применение «Спутника V». Республика стала 67-й страной, зарегистрировавшей российский препарат.