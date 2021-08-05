Тирасполь, 5 августа, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Военнослужащий Оперативной группы российских войск в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) Валерий Евдокимов погиб в реке, спасая тонувшего мальчика, сообщает 5 августа пресс-центр МВД ПМР.

В воде

На данный момент известно, что Валерий Евдокимов отдыхал вместе со своей семьей на берегу Днестра в районе села Кицканы. Услышав крики о помощи, обнаружил мальчика, который тонул, запутавшись в рыбацких сетях.

Мужчина бросился в воду, спас подростка, однако запутался в сетях сам и не смог выбраться из воды.

«Валерий спас мальчика, но сам выбраться из воды не смог. Позже тело 37-летнего мужчины обнаружили спасатели. Сегодня родные, близкие и друзья простились с воином-миротворцем», — указано в сообщении пресс-центра.

У Валерия Евдокимова остались шестилетний сын и восьмилетняя дочь.