Москва, 5 августа, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Певец Стас Пьеха стал гостем YouTube-шоу «Алёна, блин!». Запись его интервью доступна на канале Super.ru с 5 августа.

Скриншот с YouTube Стас Пьеха

Пьеха рассказал о психологических проблемах, преследующих его всю жизнью. По словам певца, он очень долго пытался полюбить себя: «Принять и полюбить себя оказалось самым сложным… Мне по жизни казалось, что я не идеален».

Артист также рассказал о взаимоотношениях с сыном, который живёт с матерью Наталией Горчаковой. «Мы общаемся по скайпу. Видимся, когда я приезжаю в Питер. Я понимаю, что ему может не хватать общения со мной», — признался артист.

Ранее семилетний сын Стаса Пьехи получил сотрясение мозга после избиения соседкой Ириной Безбородовой. Ребёнок был госпитализирован — суд возбудил уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений.