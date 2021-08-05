Вашингтон, 5 августа, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Автор игры Axiom Verge 2 выложил в сеть новый трейлер. Ролик был опубликован 5 августа на Youtube-канале PlayStation.

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«Axiom Verge 2 — это два мира в одном. За картой внешнего мира, которую я показывал все это время, есть еще один связанный с ним мир разрыва (breach) в альтернативном измерении», — написал в своём блоге геймдизайнер Томас Хэпп, разрабатывающий игру.

Ранее Хэпп сообщил, что геймеры смогут пройти Axiom Verge 2 не сражаясь с «боссами». Он пояснил, что игроки смогут пропускать подобные схватки, если они покажутся им слишком сложными.