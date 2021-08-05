Киев, , 18:27 — REGNUM Офис генерального прокурора Украины готов рассекретить материалы уголовного производства по «Иловайскому котлу», заявила 5 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Украинский флаг после боя под Иловайском Qypchak

Свое заявление генпрокурора сделала на встрече с родственниками погибших, пленных и пропавших без вести в результате этой трагедии.

Венедиктова заявила, что Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в генеральный штаб ВСУ и других органов для принятия соответствующих решений.

Прокуратура информирует, что в ходе продолжающегося много лет расследования удалось допросить более 900 потерпевших и свидетелей, а также исследовать более 1,6 тыс боевых документов. На сегодняшний день материалы уголовного дела составляют более 300 томов, более 70 из них — с грифом ограниченного доступа.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2014 году во время боёв за Иловайск в окружение ополчения ДНР попала крупная группировка украинских оккупантов. Им был предоставлен коридор, по которому те могли выйти без оружия, однако командование ВСУ приняло решение о прорыве. В результате, по разным данным, было ликвидировано до 900 украинских боевиков. Согласно официальной украинской статистике, в котле погибли 366 человек.

Позже представители Украины сообщали, что штаб ВСУ знал об Иловайском котле, но не хотел портить праздник (день независимости Украины — 24 августа) в Киеве.