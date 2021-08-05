Львов, Украина, 5 августа, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Нестандартная ситуация сложилась во Львове — государственная аудиторская служба Украины требует от дворников столицы Галичины вернуть премии, полученные в прошлом году.

annalika170 Львов

Об этом 5 августа сообщает пресс-служба городского совета Львова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия отмечает, что «абсурдные» претензии аудиторов ставят под угрозу жизнедеятельность города и работу критической инфраструктуры Львова

Суть конфликта в том, что в прошлом году из-за большой нагрузки в связи с коронавирусом дворникам выплатили дополнительные премии. Проверяющие сочли эти выплаты необоснованными. В горсовете Львова отмечают, что среднем львовские дворники получат зарплату в 5−7 тысяч гривен (180−270 долларов).

Мэрия информирует, что районные администрации оспорят в судах выдвигаемые аудиторами претензии.

В свою очередь, госаудитслужба Украины сообщает, что специалисты Западного офиса выявили финансовых нарушений на сумму 49,3 млн гривен в деятельности двух районных администраций Львова.