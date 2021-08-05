Ташкент, 5 августа 2021, 18:17 — REGNUM Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азиидля отражения возможных террористических угроз. Об этом, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов отметил, что Россия также оказывает методическое содействие в совершенствовании вооруженных сил Узбекистана, и готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах.
Напомним, ситуация в Центральной Азии остается напряженной в связи с усилением террористических и экстремистских группировок в Афганистане после провала и окончания военной миссии США и их союзников в этой стране.