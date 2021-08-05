Ташкент, , 18:17 — REGNUM Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азиидля отражения возможных террористических угроз. Об этом, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Выставка оружия Алексей Колчин © ИА REGNUM

«В целях реагирования на обострение обстановки в регионеи отработки действий по отражению террористических угроз спланированряд совместных учений как на территории Узбекистана, так и на территории Таджикистана. Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества, в рамках военно-технической помощи», — сказал Герасимов в ходе встречи со своим узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым.

Герасимов отметил, что Россия также оказывает методическое содействие в совершенствовании вооруженных сил Узбекистана, и готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах.

Напомним, ситуация в Центральной Азии остается напряженной в связи с усилением террористических и экстремистских группировок в Афганистане после провала и окончания военной миссии США и их союзников в этой стране.