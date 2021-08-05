Вашингтон, 5 августа, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Специалисты NASA отпраздновали годовщину марсохода Curiosity, сообщает 5 августа Space.

Commons.wikimedia.org Марсоход Curiosity

Аппарат начал работу 26 ноября 2011 года, а 5 августа 2012 года приземлился в марсианском кратере Гейла.

Curiosity помогает воссоздать первоначальный облик Марса. Уже было установлено, что когда-то давно в кратере Гейла существовала система озёр и ручьёв.

В 2014 году Curiosity добрался до подножья горы Шарп и начал восхождение, одновременно исследуя встречающиеся горные породы.

Собранные данные помогли выяснить, что климат на Марсе ранее был теплым и влажным, а потом сменился сухим и ледяным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Curiosity — марсоход третьего поколения размером с автомобиль, разработанный для исследований кратера Гейла на Марсе в рамках миссии NASA, был запущен 6 августа 2012 года. Однако ученые отсчитывают активность марсохода в марсианских днях, называющимися «солами», которые немного дольше, чем земные дни — на 24 часа и 39 минут.