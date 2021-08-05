В Екатеринбурге после взрыва в жилом доме пострадал человек
Екатеринбург, 5 августа, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге потушили пожар в доме на улице Стахановской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском главке МЧС.
ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар в Екатеринбурге
Очевидцы сообщали, что пожар возник в результате взрыва на первом этаже пятиэтажного дома. В результате загорелась квартира, огонь охватил площадь в 46 кв. м.
Один человек пострадал, он госпитализирован. Самостоятельно эвакуировались до прихода пожарных 80 человек, из них 15 — дети.
Пожар потушили, сейчас спасатели проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. В борьбе с огнём участвовали 15 человек и пять единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге загорелся мусор на стройплощадке.
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