Екатеринбург, 5 августа, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге потушили пожар в доме на улице Стахановской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском главке МЧС.

ГУ МЧС по Свердловской области Пожар в Екатеринбурге

Очевидцы сообщали, что пожар возник в результате взрыва на первом этаже пятиэтажного дома. В результате загорелась квартира, огонь охватил площадь в 46 кв. м.

Один человек пострадал, он госпитализирован. Самостоятельно эвакуировались до прихода пожарных 80 человек, из них 15 — дети.

Пожар потушили, сейчас спасатели проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. В борьбе с огнём участвовали 15 человек и пять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге загорелся мусор на стройплощадке.

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