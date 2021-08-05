Липецк, 5 августа, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Липецке с 30 июля по 2 августа было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Ippodhu.com Загрязненный воздух

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Мониторинг проводили из-за многочисленных жалоб от местных жителей. Информацию о результатах проверки направили в Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Источник выброса устанавливается, виновных привлекут к административной ответственности.

В управлении добавили, что метеорологические условия, отсутствие ветра приводят к отсутствию движения воздушных масс в естественном режиме и скоплению газов в приземном слое. Жалобы в управление экологии и природных ресурсов по поводу неприятного запаха поступали с 30 июля по 2 августа, когда был зафиксирован самый жаркий день года.