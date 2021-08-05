Москва, 5 августа, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Телеведущая и журналист Ксения Собчак прокомментировала интервью коллеги Юрия Дудя с режиссёром Александром Гордоном. Она опубликовала пост на эту тему в своём Instagram-аккаунте 5 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Собчак

https://www.instagram.com/p/CSLtLTBsa3X/

Собчак похвалила Дудя за «лучшее интервью в его карьере» и отметила, что ей жаль гостя последнего выпуска. Она назвала Гордона «сломленным человеком», который мог бы стать «классиком». «Все это очень-очень грустно наблюдать. Когда человека сломали не угрозы или опасность, а просто жизненные обстоятельства», — написала Собчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Гордон в интервью для YouTube-шоу «вДудь» рассказал о своих любимых фильмах, завершении карьеры режиссёра, а также об опыте работы в передаче «Мужское/Женское». Вместе с Юрием Дудём они рассуждали на тему важности наличия армии для сохранности суверенитета страны.