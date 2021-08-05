Киев, 5 августа, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский превратил украинскую судебную систему в инструмент для устранения конкурентов, заявил представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь», глава одной из областных организаций политсилы Дмитрий Музыка.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Политик отметил, что дело против глав политсовета партии ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука является подтверждением тому, что именно оппозиция предлагает реальные шаги по спасению страны. В свою очередь, команда президента не способна улучшить жизнь украинцев, поэтому занимается расправой с оппонентами.

«В нашей стране уже традиционно происходит правовой нигилизм. В нашей стране закон не имеет никакой силы, имеет силу только конъюнктура и имеет силу то, что говорят сверху. Судебная ветвь власти в нынешних условиях не работает, она работает как дополнительный инструмент давления на оппонентов», — констатировал политик.

Музыка отметил, что именно поэтому происходит давление на оппозицию, попытка убрать оппозицию с поля зрения и убрать оппозицию как тех, кто действительно мог бы составлять конкуренцию нынешней власти.

«Медведчук и другие лидеры партии предлагают реальные шаги и действия для улучшения жизни в стране. Поскольку власть не может ничего другого предложить, нужно убрать тех, кто пытается сделать лучше, чем они. Весь этот беспредел будет ходить по кругу до тех пор, пока не поменяется нынешняя власть», — заявил представитель ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Ранее сегодня партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратилась к международному сообществу, попросив обратить внимание на ту ситуацию, которая сложилась в стране, и помочь восстановить конституционный порядок.