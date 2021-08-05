Москва, 5 августа, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Возгорание в здании Киевского вокзала Москвы ликвидировано, сообщает 5 августа источник в экстренных службах российской столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киевский вокзал в Москве

По предварительным оценкам, огонь успел распространиться на площаль в 25 квадратных метров.

Горели личные вещи и часть мебели. Никто из людей не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в цокольном этаже Киевского вокзала произошел пожар. Была проведена экстренная эвакуация людей.