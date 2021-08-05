Гавана, , 18:10 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился с сотней молодых кубинцев и обсудил пути построения лучшей страны, сообщают 5 августа местные СМИ.

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Встреча прошла в Гаванском университете. В ней приняли участие фермеры, студенты, профессора, медицинские работники и другие, рассказал президент в Twitter и добавил: «Мы должны прислушиваться к нашей молодежи, как к самым важным людям».

Это была лишь вторая из запланированных встреч, во время которых политик стремится услышать мнения людей из разных слоев.

Напомним, что ранее президент встретился с исследователями, профессорами и студентами экономического университета, с целью обсудить варианты решений проблем в стране.