Подгорица, 5 августа, 2021, 18:02 — ИА Регнум. С 5 июля по 2 августа 2021 года в Черногорию въехало 716 908 иностранцев, что почти соответствует уровню аналогичного периода 2019 года, сообщил министр экономического развития Яков Милатович.

lasserbua Черногория

«По данным МВД за период с 5 июля по 2 августа в Черногорию въехало 716 908 иностранцев, что почти на уровне аналогичного периода 2019 года», — заявил Милатович.

Напомним, что к туристическому сезону в стране максимально ослабили эпидемиологические меры, что в конце июля привело к росту числа новых случаев заражения коронавирусом.