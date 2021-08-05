Вашингтон, 5 августа, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Вооруженным силам США необходимо выиграть технологическую гонку у России и Китая в сфере беспилотных наземных боевых машин, сообщает 5 августа издание Popular Mechanics.

Цитата из к/ф «Робокоп» реж Пол Верховен. 1987. США Робот

По утверждению автора материала Кайла Мизоками, в данный момент в США ведутся работы по созданию боевых наземных роботов трёх типов, различающихся размерами, оснащением и выполняемыми задачами.

При этом он подчеркивает, что Россия и Китай также создают наземных боевых роботов, поэтому страна, первой обеспечившая свою армию нужным числом таких аппаратов, получит преимущество.

При этом в статье новые разработки сравниваются с «армией призраков». Таким термином во время Второй мировой войны обозначались подразделения, создававшие у противника иллюзию присутствия в каком-либо месте мощной группировки войск, применяя для этого ложный радиообмен и создавая на местности фальшивые признаки присутствия техники и вооружения.