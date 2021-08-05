Глазго, Великобритания, 5 августа, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Кейтеринговая компания, которая будет работать в кампусе Scottish Events в Глазго в ноябре 2021 года и обслуживать конференцию COP26, объявила о полном отказе от использования продуктов, доставленных в Великобританию воздушным транспортом.

Самый углеродоёмкий транспорт

Об этом сообщает британский информационный портал EDIE 4 августа 2021 года.

Заявившая о своих намерениях компания Levy UK & I является частью международной сети общественного питания Compass Group и обеспечивает едой и напитками участников конференций и посетителей спортивных мероприятий по всей Великобритании.

Согласно планам компании, запрет на авиаперевозку продукции будет введен в действие к концу 2021 года. Levy UK & I заявила о том, что она разрабатывала это решение в течение всего года, подбирая поставщиков и партнеров с целью отказа от продуктов, перевозимых воздушным транспортом.

В заявлении компании подробно рассказывается, как ей пришлось изменить некоторые рецепты и варианты меню, чтобы использовать местные и сезонные продукты.

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«Э то решение не является актом ограничения выбора, оно основано на креативности нашего отдела закупок и наших поваров , — сказал управляющий директор Levy UK & I Джон Дэвис. — Ч то касается закупок, то речь идет о поиске альтернативных доставляемым на остров по воздухупродуктов, что снижает вред для окружающей среды. Сегодня многие зеленые овощи, которые можно выращивать прямо здесь, в Великобритании, без необходимости импортируются из-за границы с помощью самолёта, что влечет за собой огромные расходы на защиту нашей планеты. Мы по-прежнему будем поставлять продукты, такие как тропические фрукты и авокадо, по воздуху, но речь идет о поиске производителей ближе к дому — например, в континентальной Европе. Или о менее вредных методах транспортировки, которые уменьшают наше углеродное воздействие на планету, таких как морской, автомобильный или железнодорожный транспорт ».

К концу 2021 года Levy UK & I надеется, что импортироваться будет менее 20% её продукции.

Международный транспортный форум оценивает, что грузовые перевозки составляют всего около 7% годовых глобальных выбросов, причём воздушные перевозки являются одним из наиболее углеродоёмких способов транспортировки продуктов питания. Это ставит под сомнение цели Levy UK & I стать к 2030 году компанией с нулевым выбросом углерода. И ставит под сомнение мировые усилия по борьбе с изменением климата — ведь требуется кормить постоянно растущее население.

Другие экологические обязательства Levy UK & I включают сокращение пищевых отходов на 20% и сокращение вдвое употребления говядины до конца 2021 года.

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До недавнего времени на пищевые отходы приходилось около 7−8% годовых глобальных выбросов. В отчете Всемирного фонда дикой природы, опубликованном в июле 2021 года, с трудом наскребалось 10%.

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По последним международным оценкам, основанным на сомнительных научных изысканиях, выбросы от животноводства составляют 15% годовых глобальных выбросов парниковых газов. По оценкам некоторых экспертов, углеродоёмкость говядины в четыре раза выше, чем у курицы, и как минимум в десять раз выше, чем у большинства растительных белков.