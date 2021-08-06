Кострома, 6 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба 5 августа.

Https://pixabay.com Стоп ковид

Он пояснил, что индекс распространения коронавирусной инфекции Rt за последнюю неделю июля был меньше единицы. В период с 26 июля по 2 августа количество заразившихся в первые 4 дня отчётного периода (550 человек) было равно числу инфицированных в последующие 4 дня (549 человек).

«Ежедневный темп прироста новых случаев на 30-й неделе находился в пределах 1%. Значение коэффициента распространения инфекции Rt вторую неделю составляет менее единицы — 0,99, что свидетельствует о стабилизации ситуации. Костромская область вошла в число 25 регионов, в которых отмечены тенденции стабилизации»

По данным на 5 августа прививки от коронавирусасделали 146,4 тысячи человек или 23,1% населения региона. Ещё 4% приобрели защитные антитела в процессе болезни. Несмотря на рост привитых ситуация с загруженностью мест в ковид-клиниках остаётся напряженной. В настоящее время в регионе развернуто 922 койки для лечения инфицированных, заняты 82,5% мест. Дополнительные 75 койко-мест до конца августа планируют открыть в Нерехтской и Буйской больницах.