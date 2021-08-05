Гавана, 5 августа, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Муниципальные суды Кубы гарантируют беспрекословное выполнение закона во время судебных процессов, связанных с недавними беспорядками, сообщает 5 августа газета Granma.

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Судья Верховного народного суда Хоселин Санчес рассказал в интервью, что уже 62 человека были привлечены к ответственности. При этом органы власти строго соблюдают все гарантии, установленные законом.

Отмечается, что к ответственности привлекаются лица, чье поведение было признано преступным во время беспорядков на улицах острова.

По его словам, из общего числа подсудимых один был оправдан, а еще 45 подали апелляцию.

Как сообщалоИА REGNUM, 14 июля кубинский министр иностранных делБруно Родригесзаявил, что США напрямую связаны с организацией протестов на Кубе.